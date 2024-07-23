Чехія приєдналась до коаліції із забезпечення України безпілотниками, яку очолюють Латвія та Велика Британія.

Про це повідомило Міністерство оборони Латвії.

Чеська делегація підписала меморандум про взаєморозуміння під час саміту НАТО у Вашингтоні 11 липня.

Після приєднання Чехії кількість учасників коаліції збільшилася до 16.Кожна країна – член коаліції може зробити значний внесок у зусилля України, а також підтримати розвиток своєї національної промисловості", – підкреслив міністр оборони Латвії Андрюс Спрудс.