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Чехія приєдналась до коаліції із забезпечення України безпілотниками, яку очолюють Латвія та Велика Британія.

Про це повідомило Міністерство оборони Латвії.

Чеська делегація підписала меморандум про взаєморозуміння під час саміту НАТО у Вашингтоні 11 липня.

Після приєднання Чехії кількість учасників коаліції збільшилася до 16.Кожна країна – член коаліції може зробити значний внесок у зусилля України, а також підтримати розвиток своєї національної промисловості", – підкреслив міністр оборони Латвії Андрюс Спрудс.
ForUm

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