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Бізнес забронював від мобілізації через портал "Дія" понад 34 тис. працівників упродовж менше ніж тижня від початку офіційного запуску сервісу електронного бронювання, повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Послуга літає, все швидко, зручно і прозоро, а рішення триває близько години", - написав він у понеділок у телеграмі після зустрічі з представниками Асоціації IT Ukraine, регіональними IT-кластерами та об'єднаннями.

Як повідомлялося, про можливість електронного бронювання співробітників критично важливих підприємств через портал "Дія" Мінцифри та Мінекономіки заявили 17 липня. На той час у пілотному режимі було заброньовано до 1 тис. осіб.

Раніше Мінекономіки зазначало, що загалом ухвалено рішення про бронювання до 800 тис. осіб, тоді як Міноборони на кінець червня змогло внести в "Резерв+" дані про 340 тис. заброньованих.

Після запуску бронювання в "Дії" представники бізнесу скаржилися на неможливість подати заявку через відсутність підприємств, які отримали статус критично важливих для економіки, у відповідному єдиному електронному переліку, до якого звертається "Дія". Як зазначили в Мінекономіки, підприємства з таким статусом поступово додаються до електронного переліку і протягом наступних кількох днів відбудеться додаткове оновлення.

"Якщо у вас є наказ про визнання критичності або договорі на забезпечення військового формування, то радимо звернутися до відповідного державного органу, який цей документ видавав, щоб їхня посадова особа внесла інформацію про це в Єдиний перелік", - радить у свою чергу "Дія".

За кілька днів після старту бронювання основним запитом до розробників стала виписка про бронювання, яку приймало б ТЦК, оскільки останні стверджують, що відмітка в "Резерв+" про бронювання не є достатньою для відстрочки від мобілізації.

"Така виписка в розробці нашої команди", - повідомила "Дія" в понеділок.

Крім того, Федоров на зустрічі з представниками ІТ-сектору обговорив запуск "Мрії", запланований на осінь 2024 року, а також створення наглядових рад в університетах, нову систему державних грантів і розвиток Нової української школи (НУШ).

"Бізнес готовий активно долучатися до трансформації сфери, адже від людського капіталу залежить їхнє масштабування та розвиток", - зазначив віцепрем'єр.

За його словами, найближчим планом розвитку "Дія.City" є розширення кваліфікованих видів діяльності для виробників біонічних протезів.

Зазначається, що в "Дія.City" працює майже 1,2 тис. компаній, близько 75 тис. фахівців.

Федоров додав, що частка ІТ у структурі експорту послуг України становить 41%. За його словами, один працівник у секторі створює і зберігає майже три робочих місця в економіці.

 
ForUm

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