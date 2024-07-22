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СЕО платежной системы bill_line и фактический владелец ООО «ТЕХ-СОФТ АТЛАС» (до октября 2021 года ООО «БИЛЛ ЛАЙН») белорус Ляшанов Артем Олегович вместе со своей компанией являются фигурантами уголовного производства касательно отмывания денег с использованием ряда платежных систем и банков. 

Как отмечается в Едином государственном реестре судебных решений, компания ООО «БИЛЛ ЛАЙН» («ТЕХ-СОФТ АТЛАС») и его руководство с июля 2021 года фигурируют в уголовном производстве №42021100000000283.  

В материалах суда фигурирует также ряд ООО и банков, которые использовались для отмывания средств, из-за чего бюджет по оценке следствия недополучил 11 млн грн налогов на прибыль. 

После возбуждения уголовного дела, в октябре 2021 года ООО «БИЛЛ ЛАЙН» изменило название на «ТЕХ-СОФТ АТЛАС», при этом оставив ТМ bill_line.

В июле 2022 году из-за своего белорусского гражданства, рисков попасть под санкции и уголовного дела Артем Ляшанов формально передает компанию в собственность и управление Андрею Моргуну. Однако, в публикациях СМИ за 2023-2024 гг. Артем Ляшанов фигурирует как СЕО платежной системы bill_line, т.е. реальный руководитель, что доказывает фиктивность смены руководителя и собственника. 

Владельцем ТМ bill_line все также является Артем Ляшанов.

При этом уголовное дело, по которому проходит  ООО «БИЛЛ ЛАЙН» и его руководство не закрыто до сих пор, а материалы дела в суде. Эту информацию подтвердил источник в прокуратуре, добавив, что на данный момент не исключены повторные аресты счетов «ТЕХ-СОФТ АТЛАС» и задержание ее руководителей, в частности, Андрея Моргуна и Оксаны Киреевой, которые в курсе махинаций. 

Фото Оксаны Киреевой. Источник linkedin.com

Также стоит отметить, что Артем Ляшанов в 2017 году задерживался киевской полицией за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

 

В 2018 году суд признал его виновным по ст. 130 Кодекса Украины про админнарушения. 

 
ForUm

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