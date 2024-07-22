План США щодо використання японського підприємства Mitsubishi Heavy Industries для збільшення виробництва ракет для зенітно-ракетних комплексів MIM-104 Patriot, які використовуються Україною, затримується через брак критично важливого компонента.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на власні джерела.

За словами одного зі співрозмовників агентства, США сподіваються якомога швидше збільшити виробництво з приблизно 500 до більш ніж 750 ракет на рік по всьому світу.

Mitsubishi Heavy Industries вже виробляє близько 30 ракет PAC-3 на рік за ліцензією американської компанії Lockheed Martin і може збільшити це число приблизно до 60.

Розширення виробництва в Японії неможливе без додаткових поставок шукачів ракет, які направляють їх на останніх етапах польоту.

"Через брак обладнання MHI може знадобитися кілька років, перш ніж вона зможе збільшити обсяги виробництва", — наводить агентство слова одного з джерел.

Труднощі з виробництвом в Японії показують, з якими проблемами стикається Вашингтон під час підключення промислової допомоги від своїх глобальних союзників до своїх складних ланцюжків поставок.

Навіть якщо в наявності буде достатньо шукачів, збільшення щорічного виробництва PAC-3 в Японії понад 60 одиниць вимагатиме від MHI створення додаткових потужностей.

У своєму плані подвоєння військових витрат на 2022 рік уряд Японії заявив, що запропонує фінансову допомогу оборонним компаніям, які захочуть розширити виробництво. Однак ці субсидії поширюються тільки на обладнання, призначене для японської армії, а не на експорт.

Як сказало одне з джерел агентства, це означає, що MHI або США доведеться розщедритися на новий завод з виробництва PAC-3, який може коштувати десятки мільйонів доларів або більше.