Президент України Володимир Зеленський у неділю заслухав доповідь командувача Повітряними силами Миколи Олещука з протидії російським ракетам і заявив про посилення української системи протиповітряної оборони, яке вже є, завдяки установці "Петріот", що прибула з Німеччини.

"Доповідь командувача Повітряних сил. І по роботі наших вогневих груп – по збиттю "шахедів", і щодо протидії російським ракетам. Зараз уже ми можемо сказати – є посилення нашої ППО. Німецький "Петріот" прибув в Україну", - заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні, при цьому, подякувавши Німеччині та Сполученим Штатам за цей крок.

За словами президента, "небі ми зможемо зробити набагато більше. Звичайно, попереду ще багато роботи, і це ще далеко не гарантований захист, але тим не менш - більше сили для України".

Глава держави також повідомив, що заслухав і доповідь Головкома Сирського щодо фронтової ситуації.

"Головком сам об’їжджав частину бригад. Ключове питання – це забезпечення наших військових. Чого саме не вистачає – по кожному напрямку, по всіх наших основних позиціях. Розподіл снарядів та достатня кількість передусім дронів. Дуже важливо, щоб на всіх основних напрямках відчувалось, що нам є чим завдавати ворогу максимальних втрат", - заявив Зеленський.