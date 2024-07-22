Правоохоронці встановлюють особу та місцеперебування чоловіка, який може бути причетний до вбивства Ірини Фаріон, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Увага, розшук! Прикмети розшукуваного: вік - близько 20 років, зріст - 170-180 см, худорлявої статури", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підозрюваний на момент скоєння злочину був одягнений у спортивні штани чорного кольору, чорну кофту з довгим рукавом, зверху якої футболка червоного кольору з білими смужками на рукавах і написом білими латинськими літерами на лицевій стороні, на голові - панама темного кольору з емблемою по центру, з широкими полями, на ногах - білі високі шкарпетки, кросівки червоно-чорні з білою підошвою, на руках - червоні рукавиці.

"Якщо ви володієте інформацією, яка допоможе ідентифікувати особу та встановити місцеперебування розшукуваного зловмисника - телефонуйте за номерами 0684409164, 0933450461 або на оперативну лінію 102", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці закликають не вживати жодних заходів щодо самостійного затримання розшукуваного чоловіка або схожої на нього особи.

Як повідомлялося, у неділю президент України Володимир Зеленський за підсумками заслуханої доповіді глави Міністерства внутрішніх справ Ігоря Клименка заявив про те, що з'являється більше даних щодо виконавців убивства екснардепки та філологині Ірини Фаріон.

Фаріон була поранена в голову з вогнепальної зброї ввечері 19 липня біля свого будинку. Її доставили в лікарню, але лікарі не змогли врятувати їй життя через важке поранення - Фаріон померла о 23:20 19 липня.

За фактом замаху було відкрито кримінальну справу, яку після смерті перекваліфікували на умисне вбивство.

Убивцю розшукують співробітники правоохоронних органів.