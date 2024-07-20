19 липня в Києві інспектор благоустрою міста Києва Ярослав Рожковський побив матір двох військовослужбовців.

Між чиновником і потерпілою виникла словесна перепалка, під час якої Рожковський похизувався своїм бронюванням і сказав, жінці, нехай замість нього воюють її сини. Після перепалки, яка супроводжувалась нецензурною лайкою в сторону жінки похилого віку, чиновник кілька разів вдарив її рукою та ногами.

Зараз жінка знаходиться у відділенні нейрохірургії Київської міської клінічної лікарні №12 зі струсом мозку. Вирішується питання щодо подальшого лікування.

Волонтерські і патріотичні організації готують звернення до президента України із закликом зупинити свавілля чиновників, заброньованих від мобілізації. Адже сам інспектор Рожковський, зрозумівши, що накоїв, намагається вийти сухим із води – через погрози і спроби підкупу, та звертається по допомогу до своїх покровителів.