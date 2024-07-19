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Шоумен Сергій Притула та його дружина Катерина придбали три однокімнатні квартири у Києві за 4,1 млн грн. І це при тому, що благодійний фонд Притули активно збирає донати на ЗСУ з українців, підкреслюючи, що важлива кожна гривня.

Як пише видання «Закон і бізнес», квартири у ЖК «Файна Таун» були куплені у травні минулого року.

«Людина, яка позиціонує себе як волонтер та збирає допомогу ЗСУ по гривні з людей, мав би утриматися від таких придбань, які, вочевидь, не є життєво необхідними. А ці гроші, або їх частину міг би спрямувати до того ж фонду власного імені, а не бахвалитися пожертвою у 1000 грн. Утім, схоже, для С.Притули гроші й майно важливіші, ніж мораль і етика.», – йдеться у статті.

Так, 17 липня Притула запостив у соцмережах квитанцію про пожертву до свого фонду в розмірі 1 тис. грн на мобільні вогневі групи ППО, сподіваючись, що «вдасться поспати». Але його публікація отримала низку негативних відгуків від читачів.

«Може молодятам, які оформили шлюб у серпні 2015 року, не було де жити і тому вирішили придбати одразу 3 квартири, з розрахунком на майбутнє? Ні, адже С.Притула  мав у власності чотирикімнатну квартиру в столиці площею 73,4 м. Але і цього виявилося замало: у травні минулого року, тобто в самий розпал війни, К.Притула придбаває одразу три однокімнатні квартири у ЖК «Файна Таун», виклавши за них більш ніж 4,1 млн грн», - пише «Закон і бізнес». 

Окрім того, за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, дружина Притули з 2016 року була власницею двох сусідніх квартир у столиці на вул. Золотоустівській (однокімнатної площею 84,9 кв м і трикімнатної 120,3 кв м) і паркомісця.

У цьому ж будинку сам Притула був власником ще однієї квартири площею 55 кв м, машиномісця і групи нежитлових приміщень площею 80 квадратів.

Про те, що в родини Притул не було проблеми із нерухомістю, свідчить також подарунок, який Катерина отримала від сестри у 2021 році. Зокрема, два паркомісця їй подарувала Світлана Хомутиннік, яка є дружиною Віталія Хомутинніка – відомого члена «Партії регіонів», яку Сергій Притула постійно критикує.

 
ForUm

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