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На саміті Європейської політичної спільноти лідери знову підтвердили зобов'язання підтримувати Україну, зокрема енергетичні потреби країни напередодні зими, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

"Я радий повідомити, що ми провели дуже успішний і продуктивний саміт, у якому взяли участь 46 європейських лідерів, включно з президентом Зеленським, який виступив на пленарному засіданні сьогодні вранці. Ми ще раз обговорили наше зобов'язання підтримувати Україну - дуже важливе зобов'язання, знову зроблене сьогодні, - включно з підтримкою їхніх енергетичних потреб напередодні зими і вжиттям жорстких заходів щодо кораблів, які допомагають Росії ухилятися від санкцій", - сказав Стармер на пресконференції під час IV саміту Європейської політичної спільноти.

Відповідаючи на запитання, чи були ухвалені на саміті нові рішення щодо підтримки України, прем'єр-міністр сказав, що позиція уряду Великої Британії не змінилася.

"Ми як уряд не ухвалили жодних нових рішень, які не були б ухвалені урядом два тижні тому. Але підтримка України так само сильна, як і раніше, і, очевидно, ще сильніша завдяки тому, що сьогодні тут присутні 46 європейських лідерів", - зазначив він.

Стармер додав також, що минулого тижня НАТО підтвердило свою прихильність підтримці України.

"Але ні, жодних нових рішень або змін у позиції щодо використання можливостей, які ми надаємо", - зазначив він.

Прем'єр наголосив, що Україна бореться не лише за український народ, а й за європейський народ, за свободу, демократію і верховенство закону.

"Тому наша безпека починається в Україні. Тому ми ще раз обіцяємо президенту Зеленському, що будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - запевнив Стармер.

Крім того, європейські лідери провели продуктивну дискусію з питань ширшої європейської безпеки, захисту демократій від російського втручання та підтримки таких країн, як Молдова, які мають справу з більш прямими погрозами, зазначив глава уряду Великої Британії.

"Працювати з нашими партнерами - це не просто гарна ідея, це необхідно", - наголосив він.

18 липня європейські лідери зібралися в Бленгеймському палаці на четвертий саміт Європейської політичної спільноти. Це одна з перших зустрічей нового прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера зі світовими лідерами. Місцем проведення саміту Європейської політичної спільноти став палац Бленгейм, де народився прем'єр-міністр Великої Британії часів Другої світової війни Вінстон Черчилль.

Європейська політична спільнота - це форум, що об'єднує близько 50 європейських країн для координації відповідей на спільні питання і проблеми.

Зустрічі проводяться двічі на рік, а країною-господинею самітів по черзі стає держава-член ЄС, яка головує в Раді ЄС, і держава, яка не є членом ЄС. Попередні саміти відбувалися в Гранаді, Іспанія (5 жовтня 2023 р.); Кишиневі, Молдова (1 червня 2023 р.) і Празі, Чехія (6 жовтня 2022 р.).
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