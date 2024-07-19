також у роздiлiПолiтика
Сергій Притула купив 3 квартири у Києві, збираючи донати на ЗСУ, - ЗМІ
Євродепутат: Щоб закінчити війну, Україні потрібно більше зброї
Прем'єр-міністр Великої Британії: Наша безпека починається в Україні
Зеленський і прем'єр-міністр Чехії підписали безпекову угоду
Стефанчук не вірить в історію з економічним бронюванням
Президент Євроради відповів Орбану: Він не може діяти від імені ЄС
В ОП не втрачають надії отримати дозвіл від США бити по цілях у глибині Росії
Чотири країни НАТО будуть розробляти крилаті ракети дальністю понад 500 кілометрів
Австралія оголосила про найбільший пакет військової допомоги Україні
Ердоган розповів про зусилля з відновлення Чорноморської зернової ініціативи
Зеленський розраховує на прискорення постачання Україні ППО
Салліван: Саме Україна переможе у війні
Залужний вдягнув костюм і заявив про початок роботи послом
Пентагон оголосив про новий пакет допомоги: в ньому батареї Patriot і системи SAMP/T
Україна отримала від НАТО лише половину обіцяної допомоги
Бельгія сподівається, що цього року передасть Україні кілька обіцяних винищувачів
Президент Чехії: Тимчасова окупація Росією українських територій не має завадити інтеграції України в НАТО
Нідерланди виділяють 300 млн євро на боєприпаси для винищувачів F-16

Кабінет Міністрів України схвалив розпорядження про виділення 16,1 млн грн на боротьбу з російською пропагандою на прикордонних територіях, повідомила пресслужба Мінекономрозвитку.

Як ідеться в повідомленні відомства в четвер, виділені кошти спрямують на створення й експлуатацію системи спеціального телерадіомовлення, яке блокуватиме антиукраїнське мовлення в чотирьох прикордонних областях України.

"Уряд розбудовує розгалужену систему спецмережі телерадіомовлення на прикордонних територіях, яка блокуватиме ворожу пропаганду та забезпечуватиме інформаційну безпеку у ефірному просторі України", - наведено в повідомленні слова заступника міністра економіки Віталія Кіндратіва.

Він нагадав, що в березні уряд із аналогічною метою виділив 137,6 млн грн дев'яти областям. Додаткові кошти 16,1 млн грн спрямують у чотири області: Донецьку, Миколаївську, Херсонську та Запорізьку, пише "Інтерфакс-Україна.

Раніше кошти виділили Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Вінницькій та Одеській областям.

Частину суми - 13,2 млн грн виділено з резервного фонду держбюджету, а ще 2,9 млн грн - це кошти, зекономлені на попередніх закупівлях обладнання для проведення спецмережі телерадіомовлення в дев'яти областях, які отримали фінансування раніше, уточнили в Мінекономіки.

Необхідне обладнання придбають і поставлять Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення. Монтажні та пусконалагоджувальні роботи буде проведено до кінця 2024 року.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0