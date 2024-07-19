Бум будівництва нової розподіленої генерації варто очікувати наступного року, дефіцит е/е взимку за середньостатистичних температур очікується на рівні 1,5 ГВт, що нижче ніж у липні цього року, вважає радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко.

"Тільки державні гіганти "Нафтогаз", "Укрнафта", "Укртранснафта", "Укртрансгаз" розпочали проєкти загальною потужністю понад 1 ГВт. Крім того, відносно недавно була зустріч, де Ощадбанк задекларував, що лише він веде проєкти на 500 МВт маневреної розподіленої генерації. Стартувало проєктів дуже багато. Думаю, до початку ОЗП незначний відсоток із розпочатого буде закінчено, але до кінця року цифри можуть піднятися. Мій прогноз, що нас очікує бум будівництва розподіленої генерації саме наступного року", - сказав Бойко під час панельної дискусії з енергетичних питань у Медіа-центрі Києва в четвер.

Він пояснив, що на це вплинуть кілька чинників, зокрема, логістика та тривалість реалізації проєктів, а також подальша активізація будівництва генерації для власних потреб.

"Проблеми, які тією чи іншою мірою будуть взимку з енергопостачанням, точно змінять ставлення людей до цієї проблематики. Економіка, безумовно, буде присутня серед критеріїв, за якими ухвалюватимуться остаточні рішення щодо проєктів, але одним із головних буде наявність гарантованого енергозабезпечення. Тому наступного року ми в рази збільшимо цю цифру (нових потужностей - ЕР)", - зазначив радник прем'єра.

Під час дискусії він зазначив, що обсяг дефіциту е/е в липні в деякі години був понад 2,5 ГВт, але "в середньостатистичну зиму обсяг дефіциту буде меншим, ніж ми спостерігали протягом останніх двох або трьох тижнів липня, десь до 1,5 ГВт".

Бойко звернув увагу, що триває активна ремонтна кампанія на ТЕС і ГЕС та з розширення коридору для імпорту е/е, який наразі становить 1700 МВт.

"Є всі передумови, що цю цифру буде суттєво розширено", - висловив сподівання радник прем'єра.

Він також додав, що "темпи відновлення йдуть у графіках".

За словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, до кінця року однозначно буде відновлено суттєво більше 1 ГВт пошкоджених ударами РФ генеруючих об'єктів, але такої потужності нових об'єктів точно не буде.