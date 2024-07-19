Оператори системи розподілу (ОСР, обленерго) у п'ятницю застосовуватимуть дві-три черги відключення е/е, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з її повідомленням у телеграм-каналі, з 00:00 до 9:00 і з 23:00 до 24:00 відключатимуть дві черги споживачів, з 9:00 до 23:00 - три черги. Чотири черги, як було останнім часом, особливо в години вечірнього піку, задіювати не планується.

Як повідомлялося, у четвер через вихід із ладу обладнання на двох енергооб'єктах із 8:00 до 22:00 застосовуються чотири черги відключень електроенергії в Києві та області, а також у Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях. В інших регіонах з 00:00 до 5:00 анонсовано до відключення дві черги споживачів, потім увесь день з 5:00 до 16:00 та з 22:00 до 24:00 діятимуть три черги. Під час вечірнього піку, з 16:00 до 22:00, будуть задіяні чотири черги відключень.

Як заявив 18 липня радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко, ситуація в енергосистемі, що ускладнилася через аномальну спеку останніми двома тижнями, почне покращуватися зі зниженням температури повітря, і із суботи, імовірно, графіки відключень стануть м'якшими.

"Сьогодні-завтра через зниження температури поступово почнеться знижуватися споживання е/е, потім настануть вихідні, коли воно традиційно нижче. З понеділка ця тенденція до зниження попиту (як реакція на зниження температури - ЕР) посилиться. Ми все одно житимемо в графіках, але вони будуть суттєво м'якшими, ніж це було, особливо в останні два тижні", - сказав Бойко під час панельної дискусії в Медіацентрі "Україна" в Києві в четвер.