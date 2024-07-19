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Державна екологічна інспекція 16 липня вперше від початку великої війни відновила позапланові перевірки якості пального на АЗС. 

Про це повідомляє Держекоінспекція.

"Такі позапланові перевірки відновлено нещодавно у зв’язку зі змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2023 р. № 1167 до Постанови КМУ № 303 "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану", - поінформували в пресслужбі.

Там також пояснили, що позапланово перевірятимуть АЗС протягом періоду воєнного стану за наявності загрози життю та здоров’ю людини. Також, якщо йдеться про захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави.

У Держекоінспекції зазначили, що першу в Україні перевірка якості пального з початку російського повномасштабного вторгнення провели на АЗС поблизу смт Гоща на Рівненщині. 
ForUm

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