Щоб закінчити війну, Заходу необхідно дати Україні більше зброї для перемоги у війні проти РФ. Тому що чим більше зброї отримає Україна і чим ефективніше зможе захищати себе, зокрема завдаючи ударів по військових цілях у Росії, тим менше буде жертв серед мирного населення.

Про це в коментарі Guildhall заявив депутат Європейського парламенту від Нідерландів (Прогресивний альянс соціалістів і демократів), член комітету із закордонних відносин Тейс Ройтен.

«Я втомився від урядів країн-членів ЄС, які висловлюють співчуття з приводу ракетної атаки на Київ, у той час як ми вже кілька місяців чуємо, як Україна просить конкретні системи озброєння, які є у сховищах Європейського Союзу (...) Слова про те, що ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно, стають порожніми словами. Їх більше не сприймають всерйоз. Я вже більше року кажу, що нам потрібно перестати говорити не «стільки, скільки буде потрібно», а говорити — «якомога швидше». Чим ефективніше Україна зможе захищати себе, завдаючи ударів по військових цілях у Росії, звідки відбуваються атаки, і забезпечуючи безпеку власного неба за допомогою літаків, які будуть їм надані, тим меншою буде кількість жертв (серед мирного населення — ред.)», — заявив політик.