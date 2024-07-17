Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, що залишається скептиком щодо реалізації ідеї економічного бронювання.

Про це він сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання кореспондента Українських Новин.

"Що стосується мене, я поки залишаюся, як і був, скептиком щодо реалізації цієї ідеї. Але ще раз кажу, все в дискусіях, ми можемо подивитися. Мені потрібні конкретні цифри, конкретна математика, що ми з того отримаємо. І головне, чи забезпечить це рівність в українському суспільстві. Чи не буде це такого, що війна стане просто справою тих, хто не може сплатити", – так Стефанчук прокоментував своє ставлення до економічного бронювання.

Спікер парламенту вважає, що жоден із наявних законопроєктів про економічне бронювання не набере одностайної підтримки в залі Ради.