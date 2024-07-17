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Кількість харчових отруєнь у закладах громадського харчування Києва за останній тиждень зросла втричі. Деякі торгові точки економлять на використанні генераторів, через що псуються продукти. Про це очільник головного управління Держспоживслужби в столиці Олег Рубан розповів "Телеграфу".

За його словами, кількість скарг на зіпсовані продукти в магазинах та харчові отруєння продовжує зростати. Щоденно по три-п'ять скарг надходить на якість продуктів. У Києві навіть заборонили роботу кейтерингової фірми, що постачала харчування у понад 50 дитячих садків та шкіл.

"Деякі торговельні точки, навіть якщо мають генератори, економлять і не завжди їх запускають. У результаті продукти псуються. Ми почали моніторинг роботи ритейлу — будемо досліджувати, як дотримуються температурного режиму зберігання товару більш, аніж 300 магазинів Києва", - сказав Рубан.

Якщо Держспоживслужба виявляє зіпсовану продукцію, то дає припис на її списання та утилізацію, наголосив Рубан. Він порадив максимально уважно вибирати продукти на фоні рекордної спеки.

 

 
ForUm

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