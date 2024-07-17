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Графіки аварійних відключень, застосовані у вівторок через вихід із ладу обладнання на одному з енергооб'єктів, найближчим часом буде скасовано, повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

"Наші енергетики намагалися якнайшвидше привести до ладу енергообладнання, вже зараз воно в роботі, налагоджуються останні технологічні процеси", - сказала вона в ефірі каналу "Ми-Україна". 

За її словами, остаточне повернення обладнання в енергосистему дасть змогу скасувати графіки аварійних відключень і повернутися до погодинних.

Як повідомлялося, на 16 липня через вихід із ладу обладнання на одному з енергооб'єктів і високе споживання, "Укренерго" ввела на всю добу відключення одночасно чотирьох черг, що означає одночасне знеструмлення до 70% споживачів. Пізніше в семи областях - Харківській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Донецькій та Дніпропетровській - із 10-ї ранку, поступово було введено графіки аварійних відключень. Ближче до вечора обленерго в Полтавській і Сумській областях повідомили про впровадження в областях спецграфіків аварійних вимкнень, які запроваджуються за спецкомандою "Укренерго" для розвантаження енергосистеми у значних обсягах та на виконання яких дають лише 3 хвилини, на відміну від графіка аварійних вимкнень, де на виконання команди є 15 хв. Повідомити споживачам про тривалість знеструмлення при застосуванні СГАВ неможливо.
ForUm

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