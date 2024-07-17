Президент Європейської ради Шарль Мішель відповів на лист прем'єр-міністра Угорщини, яка головує в ЄС, Віктора Орбана, в якому вкотре роз'яснив йому, що головування в Раді не отримує мандат діяти від імені Союзу, і що позицію ЄС щодо України узгоджено одноголосно - Союз підтримуватиме її стільки, скільки потрібно.

Такі положення містяться в листі Мішеля Орбану, текстом якого володіє агентство «Інтерфакс-Україна». Лист датований 16 липнем і є відповіддю на лист Орбана від 12 липня, в якому, крім іншого, угорський прем'єр-міністр закликав ЄС відновити відносини з Росією.

Мішель нагадав Орбану, що позиція ЄС щодо України була одноголосно - всіма країнами-членами ЄС - узгоджена Європейською Радою, і була підтверджена востаннє в червні. Зокрема, в ухвалених за підсумками засідання Ради на рівні глав держав і урядів висновках ЄС підтвердив «непохитну прихильність підтримці України та її народу стільки, скільки буде потрібно, і настільки інтенсивно, наскільки це необхідно». Крім того, у Стратегічному порядку денному, який також був схвалений усіма лідерами, було сказано, що ЄС «надає підтримку Україні для захисту від агресивної війни Росії та захисту безпеки Європи».

Мішель знову вказав Орбану, що почергове головування країни в Раді, яке наразі покладено на Угорщину та триватиме пів року, «не відіграє жодної ролі в представленні Союзу на міжнародній арені та не отримує мандата Європейської ради діяти від імені Союзу». «Я чітко дав це зрозуміти ще до вашого візиту до Москви, і це було згодом підтверджено в заяві Високого представника Борреля від 5 липня», - пише президент Європейської ради.

Мішель також висловив свою незгоду з твердженням Орбана про те, що ЄС, нібито, проводить про-військову політику. «Я не можу погодитися з вашою заявою про те, що ми проводимо «про-військову політику». Зовсім навпаки. Росія - агресор, а Україна - жертва, яка реалізує своє законне право на самооборону. Росія веде агресивну війну, грубо порушуючи міжнародне право, територіальну цілісність і суверенітет України відповідно до Статуту ООН», - вказав він Орбану на факти.

Президент Європейської ради також нагадав Орбану позицію ЄС, відповідно до якої «жодна дискусія про Україну не може відбутися без України». «Європейський Союз послідовно прагне заручитися широкою міжнародною підтримкою всеосяжного, справедливого і міцного миру, заснованого на Статуті ООН і міжнародному праві, відповідно до ключових принципів і цілей Української Формули Миру. Для цього Союз доклав усіх зусиль, щоб охопити всіх партнерів, включно з Китаєм», - пише Мішель.

Президент Європейської ради пояснив Орбану, що «найпряміший шлях до миру - це виведення Росією всіх своїх сил з України і повага до територіальної цілісності України та Статуту ООН».

Мішель поінформував Орбана, що аналогічно до того, як угорський прем'єр розіслав копії листа, адресованого президенту Європейської ради, усім державам-членам, він має намір вчинити так само і розішле копію цього листа членам Європейської ради, так само як і поінформує про це листування Україну.

Як відомо, в ЄС різко негативно відреагували на неузгоджені поїздки Орбана до Москви і Пекіна з так званою «місією миру» для України. Орбан також зустрівся у США з Дональдом Трампом і в уже згаданому листі Мішелю хвалить Трампа за намір негайно після обрання президентом «виступити як мирний посередник» із «детальними та добре обґрунтованими планами щодо цього».