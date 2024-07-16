Роман Червінський фактично повторює долю комбата Семена Семенченка та Надії Савченко, а сьогодні його використовують у політичній боротьбі. Про це пишеполітичний експерт Сергій Іванов.

«Спроби зліпити з Червінського чергового упослідженого та використати у міжвидовій політичній боротьбі є очевидними. Згадайте Надію Савченко, яку спочатку всі разом носили на руках, а потім так само хейтили. Згадайте комбата-депутата Семена Семенченка. Так само сьогодні Порошенко та «Європейська солідарність» роблять політичного діяча вже з Червінського, намагаючись вдихнути бодай якесь життя у рейтинг, який ніяк не хоче підніматися. Саме тому заставу за нього внесла «Європейська солідарність», - зазначає Сергій Іванов.

Він додає, що сам Червінський – доволі забезпечена людина. Наприклад, є фігурантом кримінального провадження про вимагання з комерсанта $100 тис за вирішення питання з контрабандними цигарками на одеській митниці.

«Очевидно, що тепер він стає політичним боржником «ЄС». І тут знову напрошуються аналогії з Семенченком - як у стрімкому політичному злеті, так і в неминучому занепаді. Фактично Червінський повторює долю Семенченка і Ко», - додає Іванов.

«Ми, українці, маємо не дуже гарну особливість – спочатку оцінюємо все емоційно, а до фактів переходимо в останню чергу. Але навіть з урахуванням цієї особливості дурити нас довго неможливо. Саме тому аншлагу ця політична вистава не матиме», - резюмує експерт.

Нагадаємо, що Червінський звинувачується у проведенні несанкціонованої «спецоперації», в результаті якої ворог отримав дані про розміщення нашої техніки на аеродромі «Канатове» і завдав по ньому ракетного удару. Через це загинув командир військової частини, поранені 17 військовослужбовців, пошкоджені кілька винищувачів та злітна смуга. У своїх свідченнях на суді Червінський заявив, що військові самі винні в тому, що постраждали від обстрілу.