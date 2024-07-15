При поновленні даних проходження військово-лікарської комісії не вимагається. Проходження ВЛК необхідне лише після отримання повістки для цього. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони України у неділю, 14 липня.

У Міноборони наголосили, що у деяких телеграм-каналах та інших інформаційних ресурсах поширили неточну інформацію та некоректні трактування норми закону про оновлення військово-облікових даних та штрафів.

"Наразі законодавством України передбачено окремі види військового обов'язку, зокрема оновлення даних та проходження медичного огляду для визначення ступеня придатності до проходження військової служби. Міністерство оборони підкреслює, що при поновленні даних проходження військово-лікарської комісії не вимагається. Проходження ВЛК необхідне лише після отримання повістки на проходження військово-лікарської комісії", - йдеться у заяві.За словами директора Департаменту кадрової політики Міноборони Марка Андрусяка, законом передбачено, що оновлення даних громадянами – це окремий вид військового обов'язку.