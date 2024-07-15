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Ситуація із електроенергією в Україні має покращитися від 20 липня. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. 

"Ситуація в енергетиці має покращитися вже з 20-х чисел цього місяця. Продовжуємо децентралізацію енергетики. Маємо програми підтримки для домогосподарств, ОСББ, малого та середнього бізнесу, великого бізнесу, аби всі могли встановити додаткову генерацію. Це і сонячні панелі, і вітряки, і міні-ТЕЦ. Даємо гранти та пільгові кредити. Разом вистоїмо", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, у ДТЕК зазначили, що є висока ймовірність, що завтра у Києві, Київській, Донецькій та Дніпропетровській областях відключення у світло-сірих зонах відбуватимуться впродовж всієї доби.
ForUm

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