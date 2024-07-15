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Збройні Сили України мають усі шанси на те, щоб витіснити російських військових з Часового Яру. Про це заявив речник ОСУВ Хортиця Назар Волошин в ефірі телемарафону Єдині новини.

"Часів Яр — це українське місто, і є всі шанси, що ворога звідти відсунемо та знищимо його на тому напрямку, як вже було раніше", — зазначив речник.

За його словами, протягом доби ворог намагався штурмувати та показувати свою присутність в районі Часового Яру, зокрема, за допомогою штурмової авіації.
ForUm

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