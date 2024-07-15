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В Офісі президента України сподіваються найближчим часом отримати дозвіл від США бити американською зброєю по цілях у глибині території Росії, а не лише у прикордонних районах. 

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в інтерв’ю "Голосу Америки", повідомляє "Європейська правда". 

Жовква зазначив, що робота над цим питанням велася задовго до саміту НАТО і відтоді вже були певні зрушення.

"Ми працюємо зі США на різних рівнях – з Міністерством оборони, Радою нацбезпеки, Білим домом – ми рухаємося цим шляхом і сподіваємося, що це рішення ухвалять найближчим часом. Нам це потрібно. Але давайте не будемо спекулювати в пресі про це дуже важливе рішення. Українське керівництво працює над цим, і ми це зробимо, - сказав він. - Усі важливі рішення, які США ухвалювали раніше, – все робилося дуже тихо, і цього разу буде так само".

Жовква додав, що між сторонами "є чітке розуміння".

На запитання про аргументи української сторони він зазначив, що Україна наголошує на необхідності захищатися від ракетних ударів, які завдаються з конкретних відомих місць.

На уточнююче запитання, чи вірить він у те, що рішення вдасться отримати, Жовква відповів, що прогрес "одноначно буде, так само, як це було в минулому з інших питань, які ми обговорювали з адміністрацією".
ForUm

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