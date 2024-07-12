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Очільник «Фундації «DEJURE» Михайло Жернаков ошукав військкомат, подавши довідку про працевлаштування викладачем у приватному університеті Київська школа економіки, а потім звільнився звідти.

Ця довідка допомогла йому врятуватися від кримінального переслідування за ухилення від мобілізації. Проте президент університету Тимофій Мілованов повідомив, що Жернаков наразі не працює у виші.

Про це пише «Закон і бізнес». Видання відзначає, що раніше Жернаков розшукувався через неявку за повісткою. Згодом його було затримано і оштрафовано на 5300 грн.

Тоді за результатами проходження ВЛК він був визнаний повністю придатним до військової служби. А раніше встановлений діагноз щодо плоскостопості спростований як такий, що ґрунтується на недостовірній інформації.

Якраз після цього Жернаков надав довідку, що працює викладачем у КШЕ на 0,75 ставки і має науковий ступень доктора наук. Але під тиском ЗМІ був змушений визнати, що не викладає в університеті.

Нагадаємо, Жернаков є партнером ще одного топухилянта Віталія Шабуніна, щодо якого ДБР розслідує дві кримінальні справи - за ухилення від мобілізації та підробку документів НАЗК.

Сам Шабунін нібито числиться бойовим медиком і отримує надбавки за службу, залишаючись у Києві. Тож командувач Сил Тероборони звертався до ДБР, щоб покарати командира військової частини за незаконні відрядження та виплати активісту Шабуніну.

Також від служби в армії ухиляються чимало інших антикорупціонерів, серед яких Юрій Ніколов, Олександр Лємєнов та інші.
ForUm

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