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Франція, Німеччина, Італія та Польща в четвер виступили з ініціативою розробки крилатих ракет наземного базування з дальністю дії понад 500 кілометрів.

Про це повідомляє Reuters.

Так, міністри оборони зазначених країн підписали відповідний лист про наміри в кулуарах саміту НАТО у Вашингтоні.

Вказується, що розроблятимуть ракети, щоб заповнити прогалину в європейських арсеналах, яку, за їхніми словами, оголила війна Росії в Україні, пишуть "Українські новини".
ForUm

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