Франція, Німеччина, Італія та Польща в четвер виступили з ініціативою розробки крилатих ракет наземного базування з дальністю дії понад 500 кілометрів.

Про це повідомляє Reuters.

Так, міністри оборони зазначених країн підписали відповідний лист про наміри в кулуарах саміту НАТО у Вашингтоні.

Вказується, що розроблятимуть ракети, щоб заповнити прогалину в європейських арсеналах, яку, за їхніми словами, оголила війна Росії в Україні, пишуть "Українські новини".