Президент України Володимир Зеленський під час спільних заяв із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що очікує на прискорення постачання в Україну обіцяних партнерами в межах саміту НАТО систем протиповітряної оборони.

"Зараз, у межах цього саміту НАТО, ми маємо конкретні успіхи і важливі для нас, важливі для наших дітей, важливі рішення. Насамперед, ми цінуємо рішення щодо ППО, п'яти батарей для України і десятків інших систем. І ми очікуємо, що вони будуть поставлені якнайшвидше, щоб можна було зберегти якомога більше життів наших людей", - заявив президент.