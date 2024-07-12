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Президент Реджеп Таїп Ердоган провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні на полях саміту НАТО у Вашингтоні, де повідомив про зусилля з відновлення Чорноморської зернової ініціативи, повідомляє управління комунікації Туреччини.

"Під час зустрічі було обговорено перебіг війни між Україною і Росією, а також регіональні та глобальні питання. Заявивши, що Туреччина продовжує докладати зусиль для того, щоб закінчити війну між Україною і Росією справедливим миром, президент Ердоган додав, що почалися зусилля з відродження Чорноморської зернової ініціативи". - сказано в повідомленні в соцмережі Х.

Ердоган також знову заявив, що Туреччина готова до будь-якої ініціативи, включно з посередництвом, щоб закласти основу для миру.
ForUm

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