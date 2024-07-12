Радник з питань національної безпеки президента США Джейкоб Салліван наголосив, що низка важливих заходів щодо довгострокової підтримки України та на шляху до її членства в НАТО дають зрозуміти, що саме українська держава здобуде перемогу у війні, розпочатій РФ.

Під час виступу на NATO Public Forum у Вашингтоні в четвер Салліван зазначив, що на засіданні Ради НАТО-Україна, що відбудеться вдень, буде презентовано заходи з довгострокової безпеки для України, які союзники обговорювали раніше. Серед них, зокрема, нове військове командування НАТО в Німеччині, яке розпочне програму навчання, оснащення й розвитку сил для українських військ.

Крім того, Салліван зазначив, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг має намір призначити нового старшого представника НАТО для поглиблення інституційних відносин України з Альянсом і взаємодії з високопоставленими українськими чиновниками.

Радник наголосив, що в середу, 10 липня, у своєму комюніке Альянс підтвердив, що майбутнє України - у НАТО. За його словами, Вашингтонський саміт присвячений побудові "мосту" до НАТО для України, оскільки вона продовжує здійснювати важливі реформи, пише "Інтерфакс-Україна".

"І кроки, які я щойно виклав, є будівельними блоками цього мосту. Разом вони ясно дають зрозуміти: Путін не може нас розділити, він не може нас перечекати, він не може нас послабити, і що Україна, а не Росія здобуде перемогу в цій війні", - заявив Салліван.