Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний офіційно почав виконувати обов'язки посла України у Великій Британії. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Продовжую служити Україні. Приступив до виконання обов'язків Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії", - написав Залужний.

Він також розповів, що вручив копії вірчих грамот Віце-маршалу дипломатичного корпусу, акредитованого при Королівському палаці, очільниці структурного підрозділу з питань протоколу Форін Офісу Вікторії Басбі.



"Посольство України й надалі працюватиме над зміцненням двосторонніх відносин з Великою Британією задля наближення нашої перемоги у війні з російським агресором. Ми докладемо усіх зусиль, аби посилити політичну та економічну підтримку, будемо опікуватись захистом прав та інтересів наших громадян", - додали в пресслужбі посольства.