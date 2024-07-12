Сьогодні, 11 липня, після зустрічі президента України Володимира Зеленського та президент США Джо Байдена Пентагон оголосив про надання додаткової військової допомоги для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони. Новий пакет містить батарею Patriot, артилерійські снаряди, боєприпаси для HIMARS і NASAMS.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства оборони США.
Так, на початку цього тижня Байден наголосив, що Сполучені Штати вживають спільних заходів з Німеччиною, Румунією, Нідерландами та Італією для посилення протиповітряної оборони України і надають п'ять стратегічних систем протиповітряної оборони, в тому числі батареї Patriot і системи SAMP/T.
Тим часом новий пакет військової допомоги від США для України містить:
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одну батарею Patriot;
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боєприпаси для NASAMS;
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зенітні ракети Stinger;
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боєприпаси для HIMARS;
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155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
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обладнання і ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW), що запускаються з труби, і ракети з проводовим наведенням;
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протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
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боєприпаси для стрілецької зброї;
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боєприпаси для підриву;
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запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.
"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом з близько 50 країнами-членами і партнерами Альянсу над тим, щоб забезпечити відважних захисників України критично важливими засобами, необхідними для боротьби з російською агресією", – йдеться в повідомленні Пентагону.
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