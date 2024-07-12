Сьогодні, 11 липня, після зустрічі президента України Володимира Зеленського та президент США Джо Байдена Пентагон оголосив про надання додаткової військової допомоги для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони. Новий пакет містить батарею Patriot, артилерійські снаряди, боєприпаси для HIMARS і NASAMS.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства оборони США.

Так, на початку цього тижня Байден наголосив, що Сполучені Штати вживають спільних заходів з Німеччиною, Румунією, Нідерландами та Італією для посилення протиповітряної оборони України і надають п'ять стратегічних систем протиповітряної оборони, в тому числі батареї Patriot і системи SAMP/T.

Тим часом новий пакет військової допомоги від США для України містить:

одну батарею Patriot;

боєприпаси для NASAMS;

зенітні ракети Stinger;

боєприпаси для HIMARS;

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

обладнання і ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW), що запускаються з труби, і ракети з проводовим наведенням;

протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

боєприпаси для стрілецької зброї;

боєприпаси для підриву;

запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом з близько 50 країнами-членами і партнерами Альянсу над тим, щоб забезпечити відважних захисників України критично важливими засобами, необхідними для боротьби з російською агресією", – йдеться в повідомленні Пентагону.