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Президент Румунії Клаус Йоханніс заявив, що країни НАТО передали Україні лише близько половини всієї допомоги, яку обіцяли надати раніше.

Про це пише The Guardian.

"Щодо допомоги, яку ми всі надаємо Україні, я думаю, настав час бути реалістами: ми надали приблизно половину того, що обіцяли", - заявив Йоханніс.

Він уточнив, що таких постачань недостатньо. І якщо країни Заходу хочуть перемоги України, то "треба передати більше". 

 

 
ForUm

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