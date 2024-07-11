Тимчасова окупація Росією українських територій не має завадити продовженню інтеграції України в НАТО або ЄС, заявив президент Чехії Петр Павел.

"Очевидно, що ми не можемо погодитися з тим, щоб території, окуповані Росією, були визнані російськими, тому що це означало б, що ми підемо проти принципів, на яких побудовані наші суспільства. Але, ймовірно, частина української території буде тимчасово окупована. Але така ситуація не має завадити нам продовжувати інтеграцію України в НАТО чи ЄС і наполягати на відновленні її повного суверенітету в осяжному майбутньому", - сказав він на панельній дискусії на NATO Public Forum у Вашингтоні, де відбувається саміт НАТО.

Чеський лідер наголосив, що для цього Україні дуже потрібна підтримка партнерів. На його думку, підтримка України - це принципове питання.

"Ми хочемо жити у світі, де маленькі країни також захищені, де в них є гарантії, що вони зможуть реалізувати свої прагнення. І тому ми вважаємо, що в наших інтересах захищати Україну", - сказав він.