Правоохоронці закликають із обережністю ставитися до фотографування та відеозйомки дітей, особливо за наслідками скоєння воєнних злочинів, і під час розповсюдження таких матеріалів використовувати фільтри, що унеможливлюють ідентифікацію дитини.

"Весь світ має бачити страшні кадри того, що робить росія. Поширені фото та відео дітей із наслідками ракетного удару по лікарні "Охматдит" шокували жорстокістю та цинізмом. Однак закликаємо з обережністю та відповідальністю ставитися до фотографування та відеозйомки дітей, особливо за результатами вчинення воєнних злочинів", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в середу.

В Офісі генпрокурора наголосили, що поширення таких фото- та відеоматеріалів може змусити знову пережити подію та спровокувати повторну травматизацію дитини, а також спричинити негативні наслідки для її здоров'я, емоційного та психологічного стану.

"Доцільно під час розповсюдження фото та відео за участю дітей використовувати фільтри або обирати ракурси, що унеможливлюють їхню ідентифікацію", - додали у пресслужбі.

Також наголошується, що фото- та відеозйомка зйомка дітей, та розповсюдження матеріалів за їхньою участю має здійснюватися виключно за згодою батьків або їхніх законних представників.