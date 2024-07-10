Президент України Володимир Зеленський у межах ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні провів зустріч із делегацією Сенату США на чолі з лідерами демократичної та республіканської партій Чаком Шумером і Мітчем Макконнеллом, а також сенаторами від обох партій.

"Обговорили ситуацію на полі бою, американську оборонну підтримку. Розповів про посилення ракетного терору з боку Росії проти українських міст та об'єктів критичної інфраструктури", - повідомив Зеленський у своєму телеграм-каналі, подякувавши США за пакети військової та фінансової допомоги.