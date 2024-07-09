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За последнее два года в Украине существенно выросло количество людей с проблемами позвоночника и поясницей. О такой тенденции говорит ортопед Сергей Вязмикин, который практикует в Институте травматологии и ортопедии НАМН Украины, а также частных клиниках. 

По его оценке, рост обращений украинцев к ортопедам, неврологам, мануальным терапевтам вырос в три раза с 2022 года как в частных клиниках, так и в специализированных государственных больницах. 

«В первую очередь проблемы с позвоночником испытывает каждый второй  военный, которые долгое время подвергается чрезмерным нагрузкам из-за ношения тяжелого бронежилета, рюкзака и поднятия тяжестям. У многих из них, которые еще недавно были гражданскими и не испытывали таких нагрузок, просто неразвитые мышцы-стабилизаторы. А резкая нагрузка приводит к таким результатам. В тоже время растет и количество гражданских, в том числе пожилых людей и детей», - говорит Сергей Вязмикин. 

По словам ортопеда, поскольку позвоночник – большой амортизатор, то любая проблема остальных частей опорно-двигательного аппарата может провоцировать боль внизу спины.

Также в последние два года украинские врачи фиксируют рост на 40% пациентов с хроническими болями в пояснице. 

Выросло количество пациентов с психосоматической болью, которая может возникать у людей, испытывающих хронический стресс или имеющих депрессию.

Как отмечает Сергей Вязмикин, этому способствуют и ожирение. 

«Ожирение часто сопровождается и другими метаболическими изменениями, в том числе, например, из-за диабета. От этого страдает микрокапиллярная сетка. Ведь маленькие сосуды, питающие кости, позвонки и диски между ними, не справляються», – объясняет врач.

Также ослаблению костей и суставов способствует курение, из-за которого повреждается микрокапиллярная сетка и малоподвижный образ жизни.

« У людей с возрастом становятся хуже сосудистые оболочки. Поэтому кровоснабжение позвонков и дисков ухудшается. Также у пожилых людей может быть остеопороз (снижение плотности костей) и остеохондроз (дегенеративные изменения хребтового ствола)», - отмечает эксперт.

Сергей Вязмикин советует людям, у которых проблемы с позвоночником и поясницей не затягивать и обращаться к специалистам, которые подберут оптимальные варианты лечения и реабилитации. 

 
ForUm

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