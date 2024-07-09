Знищенню підлягають всі військові об’єкти та критична інфраструктура держави-агресора Росії, які той використовує у війні проти України. Про це заявив представник Головного управління розвідки Євгеній Єрін в ефірі телемарафону "Єдині новини", пише "Укрінформ".

Єрін сказав, що масована атака по Україні не має для РФ жодного сенсу з військового погляду, а мала налякати людей та завдати якнайбільше руйнувань. За його словами, агресор постійно працює над удосконаленням виробництва для випуску ракет, проте Сили оборони роблять усе для зриву цих дій.

"Для розвідки завжди пріоритетом є ті об’єкти, які дозволяють ворогу здобувати якусь перевагу, завдавати ураження по наших цивільних об’єктах і взагалі по Україні. Кожен об’єкт – військовий чи критичної інфраструктури, який ворог використовує для цих цілей, - є законною ціллю для нас", - підкреслив Єрін.

Україна обов'язково відповість на злочин російських окупантів, наголосив представник ГУР.