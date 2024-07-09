Президент Литви Гітанас Науседа і президент Естонії Алар Каріс, коментуючи ранкову масовану атаку РФ по Україні, внаслідок якої постраждала дитяча лікарня "Охматдит" (Київ), закликали до посилення військової підтримки України на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні.

"Немає такої межі, яку російські терористи не перетнули б. Для мене абсолютно ясно, що ми як НАТО маємо зробити: посилити підтримку України і змусити Росію зрозуміти, що українське майбутнє в альянсі незворотне", - написав Науседа в соцмережі Х.

Президент Естонії наголосив, що об'єднана військова підтримка України, особливо в галузі протиповітряної оборони, має бути одним із результатів саміту НАТО.

"Як ми можемо допомогти Україні захистити себе від агресії Росії? Об'єднана і сильна військова підтримка України, особливо в галузі протиповітряної оборони, має бути одним із результатів саміту НАТО", - написав Каріс у соцмережі Х.