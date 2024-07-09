Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг засудив недавні ракетні обстріли Росією українських міст, запевнивши, що на майбутньому саміті альянсу союзники ухвалять рішення щодо подальшого посилення підтримки України.

"Росія продовжує свою жорстоку війну в Україні. Тільки сьогодні ми стали свідками жахливих ракетних обстрілів українських міст, унаслідок яких загинули ні в чому не винні мирні жителі, включно з дітьми. Я засуджую ці огидні напади", - сказав він у понеділок у Вашингтоні, прибувши до Пентагону на зустріч із міністром оборони США Ллойдом Остіном. Як відомо, 9-11 липня у Вашингтоні відбудеться саміт НАТО.

Столтенберг запевнив, що на саміті союзники ухвалять рішення щодо подальшого посилення підтримки України.

"І Росія має зрозуміти, що вона не зможе взяти нас змором. Їм доведеться сісти й ухвалити рішення, в якому Україна переважає як суверенна незалежна держава", - зазначив генсек НАТО.

Він також повідомив, що на саміті будуть присутні лідери азіатсько-тихоокеанських партнерів - Австралії, Нової Зеландії, Японії та Південної Кореї.

"Це показує, що наша безпека не регіональна, а глобальна. Це ясно демонструє війна в Україні, коли Іран, Північна Корея і Китай підтримують і сприяють незаконній агресивній війні Росії проти України", - пояснив Столтенберг.

Нагадавши, що цього тижня союзники відзначатимуть 75-річчя альянсу, вони також ухвалюватимуть рішення на майбутнє в царині стримування й оборони, демонструючи, що "є сили, готовність і можливості, необхідні для того, щоб і надалі стримувати будь-якого агресора, а також гарантувати, що союзники продовжують нести свою частку тягаря, і в нас хороші цифри".

"23 країни НАТО нині витрачають на оборону щонайменше 2% ВВП, тоді як у 2014 році, коли ми дали цю обіцянку, це було лише три країни НАТО. І я налаштований оптимістично, коли до цього доходить справа: союзники продовжуватимуть збільшувати видатки на оборону, тому що 2% - це мінімум. Є необхідність продовжувати збільшувати видатки на оборону в усьому альянсі", - переконаний Столтенберг.