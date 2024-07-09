також у роздiлiПолiтика
Гутерреш шокований російськими ударами по Україні
Верховний комісар з прав людини ООН хоче розслідування ракетних нападів на Україну
В НАТО говорять про збільшення витрат на оборони до 3% ВВП
Кулеба назвав дві речі, які Київ чекає від саміту НАТО
Новий міністр оборони Британії вже анонсував пакет допомоги для Україні
Зеленський: Україна буде зміцнювати флот за підтримки Британії та Нідерландів
Орбан після поїздки в Київ вирушає в Москву
Кулеба поговорив з Блінкеном щодо посилення ППО і відновлення енергосистеми
Білий дім оголосив про новий пакет допомоги Україні
Росія розповсюджує фейки про продаж електроенергії за кордон
Сирський назвав основні проблеми на фронті
США незабаром оголосять про допомогу на $2,3 млрд: що відомо?
Проєкт USAID надасть гроші на страхування від воєнних ризиків українських підприємств
Блінкен став на захист Байдена після провальних дебатів
Уряд планує зменшити видатки на безпеку і оборону у 2025-2027 з 2,2 до 1,5 трлн гривень
Зеленський поговорив з американцями про додаткові системи ППО
Голова комітету розвідки Конгресу США виступає за ширше застосування американської зброї
Демократи в Конгресі США закликають Пентагон готувати більше українських пілотів

ФРН готова прийняти на лікування українських дітей, які потребують допомоги, повідомив федеральний міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах, коментуючи ракетний удар РФ по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

"Я пообіцяв міністру охорони здоров'я України Віктору Ляшку, що ми приймемо хворих дітей, які потребують допомоги, у будь-який час, наступний рятувальний рейс стартує в середу. Цілеспрямованим нападом на дитячу лікарню Путін укотре показав, що він воєнний злочинець", - написав він у соцмережі Х.

Зі свого боку канцлер ФРН Олаф Шольц написав у Х: "Німеччина непохитно стоїть на боці українців. Особливо в ці важкі часи".
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0