ФРН готова прийняти на лікування українських дітей, які потребують допомоги, повідомив федеральний міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах, коментуючи ракетний удар РФ по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

"Я пообіцяв міністру охорони здоров'я України Віктору Ляшку, що ми приймемо хворих дітей, які потребують допомоги, у будь-який час, наступний рятувальний рейс стартує в середу. Цілеспрямованим нападом на дитячу лікарню Путін укотре показав, що він воєнний злочинець", - написав він у соцмережі Х.

Зі свого боку канцлер ФРН Олаф Шольц написав у Х: "Німеччина непохитно стоїть на боці українців. Особливо в ці важкі часи".