Генеральний секретар Антоніу Гутерреш рішуче засудив ракетні удари Росії 8 липня по житловій і цивільній інфраструктурі по всій Україні, зокрема в містах Київ, Кривий Ріг, Дніпро і Покровськ.

"Особливо шокують інциденти, коли ракети влучили в київську національну дитячу спеціалізовану дитячу лікарню "Охматдит", найбільший педіатричний заклад України, а також в інший медичний заклад у Дніпровському районі столиці", - ідеться в заяві офіційного представника генсека ООН Стефана Дюжарріка.

У заяві наголошується, що нанесення ударів по цивільних особах і цивільних об'єктах заборонене міжнародним гуманітарним правом, будь-які подібні напади є неприйнятними і мають бути негайно припинені.

"Генеральний секретар висловлює свої найглибші співчуття сім'ям усіх жертв і бажає якнайшвидшого одужання пораненим", - йдеться в заяві.