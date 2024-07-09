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Верховний комісар з прав людини ООН Волкер Тюрк сьогодні висловив жаль з приводу "смертоносної хвилі ракетних ударів", завданих Російською Федерацією у густонаселені райони України, які насамперед торкнулися Києва, Кривого Рогу, Покровська та Дніпра, і закликав до "ретельного і незалежного" розслідування цих нападів на цивільне населення.

"Мають бути проведені швидкі, ретельні та незалежні розслідування цих останніх серйозних нападів на цивільне населення і цивільну інфраструктуру, а винні мають бути притягнуті до відповідальності", - сказано в пресрелізі, опублікованому комісаріатом у понеділок.
ForUm

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