також у роздiлiНадзвичайні події
Дрони вразили дві російські нафтобази
Ворог вдарив по припортовій інфраструктурі на Одещині
Маріуполю загрожує спалах холери
СБУ викрила групу осіб, які готували провокації в Києві
Через обстріли окупантів є нові знеструмлення
Окупанти обстріляли Дніпро балістикою
На Київщині від ракетної атаки постраждали троє
Андрющенко: Росіяни готуються до наступальних дій на півдні
Російські окупанти вперше вдарили по Харкову 500-кілограмовими авіабомбами ФАБ-500
В Києві помер американський дипломат
В Раді розповіли, чи є екологічна катастрофа в Кривому Розі
Після удару по Харкову постраждали 11 людей
Окупанти вночі знов били по енергетиці
Стало відомо, скільки ракет збили вночі над Україною
Відключення світла стануть тривалішими: виводять в ремонт енергоблок
На Харківщині черговими обстрілами пошкоджені житлові будинки
Кількість загиблих у Кривому Розі зросла до дев’яти
На перегоні між Львовом та Ужгородом зійшов селевий потік

Кількість загиблих від ракетної атаки на Київ зросла до семи, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Уточнення даних. Станом на цю хвилину, попередньо, відомо про сімох загиблих. Інформація уточнюється", - написав він у телеграм-каналі.

Десятеро людей загинули й 31 людина постраждала, зокрема десятьох госпіталізували внаслідок масованої ракетної атаки російських окупантів по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області в понеділок, повідомив голова Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

"Попередньо, 10 загиблих, 31 поранений уже перебуває в лікарні, з них 10 тяжких. Працюють усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи", - написав Вілкул у телеграм-каналі.

За його словами, окупанти провели масовану ракетну атаку по місту. "Декілька влучень. У тому числі - по адміністративній будівлі промислового підприємства. Триває ліквідація наслідків", - повідомив Вілкул.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0