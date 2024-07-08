Кількість загиблих від ракетної атаки на Київ зросла до семи, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Уточнення даних. Станом на цю хвилину, попередньо, відомо про сімох загиблих. Інформація уточнюється", - написав він у телеграм-каналі.

Десятеро людей загинули й 31 людина постраждала, зокрема десятьох госпіталізували внаслідок масованої ракетної атаки російських окупантів по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області в понеділок, повідомив голова Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

"Попередньо, 10 загиблих, 31 поранений уже перебуває в лікарні, з них 10 тяжких. Працюють усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи", - написав Вілкул у телеграм-каналі.

За його словами, окупанти провели масовану ракетну атаку по місту. "Декілька влучень. У тому числі - по адміністративній будівлі промислового підприємства. Триває ліквідація наслідків", - повідомив Вілкул.