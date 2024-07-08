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НАТО має бути готове до того, що Росія в наступне десятиліття буде більш небезпечною, тому союзники Альянсу повинні розглянути питання про збільшення своїх витрат на оборону до 3% ВВП замість 2%.

Про це завив президент Естонії Алар Каріс, пише ERR.

"У наступному десятилітті Росія буде більш ворожою, ніж минулого. НАТО має бути до цього готове. Для цього в Альянсу є хороші плани колективної оборони, які мають бути наповнені необхідними силами та системами озброєнь", - сказав президент.

Він додав, що вищезазначене вимагає від Альянсу більших витрат на оборону, оскільки стає все більш очевидним, що 2% ВВП може бути недостатньо.

"Нам слід обговорити підвищення бажаних витрат на оборону до 2,5 чи 3% ВВП", – зазначив Алар Каріс.

Він додав, що важливо також посилити ППО країн НАТО.

 
ForUm

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