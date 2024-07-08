Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав дві речі, які Київ чекає від майбутнього саміту Північноатлантичного альянсу (НАТО) у Вашингтоні.

Їх він назвав на сьогоднішній пресконференції в Києві, його слова наводить "РБК-Україна".

За його словами, Україна очікує істотного посилення своєї обороноздатності, особливо у сфері протиповітряної оборони.

Також в Україні очікують від членів НАТО суттєвого кроку в бік членства країни в альянсі.

Кулеба не став озвучувати будь-які інші подробиці щодо очікувань України від саміту НАТО.

"Наші очікування від саміту, що комплекс рішень, які там буде ухвалено, означатиме дві речі: суттєве посилення нашої обороноздатності, особливо у сфері ППО, і суттєвий крок до членства в НАТО", — сказав міністр.

Саміт НАТО у Вашингтоні — зустріч країн-учасниць Північноатлантичного альянсу, присвячена 75-річчю організації. Він пройде з 9 по 11 липня у Вашингтоні.