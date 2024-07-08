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В Одесі відбулася низка переговорів, "щоб Сили оборони України, ВМС України - вся наша держава отримала ще більше можливостей", повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні тут, в Одесі, були нові міністри оборони й закордонних справ Нідерландів, а також новий міністр оборони Британії. Поінформував їх про ситуацію на полі бою; була доповідь від командувача ВМС Неїжпапи", - сказав він.

Глава держави зазначив, що Україна продовжуватиме зміцнювати свій флот і протиповітряну оборону за підтримки західних союзників.

"Будемо зміцнювати український флот і надалі разом з Британією, разом з Нідерландами – є хороші нові деталі такої нашої співпраці. Говорили сьогодні і про зміцнення ППО, це наш безумовний пріоритет, і я вдячний за готовність робити наступні кроки – зокрема по F-16", - наголосив Зеленський.
ForUm

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