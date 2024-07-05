Київ надасть фінансово-кредитну підтримку малому та середньому бізнесу у сфері виробництва генераторів, трансформаторів, електророзподільної та контрольної апаратури, а також акумуляторів та іншого електричного устаткування.

За таке рішення проголосував 4 липня, на пленарному засіданні Київради 81 депутат, повідомляє КМДА.

Як зазначив депутат Київради, голова постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Олександр Бродський, через постійні ворожі обстріли енергетичної інфраструктури виникла значна втрата обсягів генеруючих потужностей, що призвела до регулярних відключень електроенергії та тривалих перебоїв з енергопостачанням.

"Наразі в Києві малий і середній бізнес потерпає від постійних тривалих відключень електроенергії, що зменшує кількість та якість виробництва необхідних продуктів споживання.

Це, своєю чергою, призводить до зменшення надходжень до бюджету міста. Тому виникла нагальна потреба в придбанні підприємцями альтернативних джерел енергії для підтримки безперебійного режиму роботи. Відтак місто надасть виробникам і покупцям генераторів фінансово-кредитну підтримку", – наголосив Олександр Бродський.

Відтепер співвласники будинків, поверховістю до шести поверхів, зможуть отримати до 100 тис. грн компенсації, будинків від 7-16 поверхів – до 200 тис. грн компенсації, будинків від 17 поверхів та з даховими або вбудовано-прибудованими котельнями – до 300 тис. грн компенсації.