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Львівські прикордонники викрили 30-річного тернополянина, який пропонував 500 грн хабаря, аби перетнути кордон. Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Як зазначили прикордонники, випадок трапився у пункті пропуску “Рава-Руська”. Вони викрили двох чоловіків, які намагалися перетнути кордон за хабарі, зокрема 75-річний іноземець, який запропонував прикордонникам 200 доларів, а ще 30-річний тернополянин. Мешканець Тернополя запропонував прикордонникам 500 гривень, ті — не взяли.

Інформацію про порушників передали до Нацполіції. За пропозицію хабаря обом чоловікам загрожує штраф розміром до 12 750 грн, або ж обмеження волі чи позбавлення волі до чотирьох років.
ForUm

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