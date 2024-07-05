Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який недавно повернувся з поїздки до Києва, 5 липня поїде до Москви.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на джерело в уряді Угорщини.

Орбан збирається їхати разом з міністром закордонних справ Петером Сійярто. Після повномасштабного вторгнення Сійярто відвідував Росію понад п’ять разів.

Журналісти відправили запит на коментар до пресслужби прем’єр-міністра Угорщини, але відповідні поки не отримали.

Востаннє Орбан відвідував Москву у вересні 2022 року, коли віддав шану на похоронах колишнього президента СРСР Михайла Горбачова.