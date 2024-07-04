Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із державним секретарем США Ентоні Блінкеном кроки щодо посилення протиповітряної оборони України, відновлення енергосистеми та очікувані результати майбутнього саміту НАТО у Вашингтоні.

"Я поговорив із Ентоні Блінкеном про нашу роботу з посилення протиповітряної оборони України, яка триває, а також відновлення нашої енергосистеми та України загалом", - написав Кулеба в соцмережі Х.

Також глави МЗС під час розмови зосередили увагу на очікуваних результатах саміту НАТО у Вашингтоні.

"За останні декілька років Америка зміцнила свою роль держави альянсів, і саміт, безсумнівно, продемонструє це", - висловив упевненість Кулеба.