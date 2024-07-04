Послугами мобільного застосунку "Резерв+" для оновлення персональних даних та оформлення військово-облікових документів скористалися від початку роботи 18 травня вже два мільйони громадян, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"Уже 2 мільйони українців оновили свої дані у "Резерв+". Без втрати часу й очікування. Кількість людей, що оновлює дані, продовжує зростати щодня. Ми порахували: якщо б 2 мільйони пішли одночасно оновлювати дані у всі ТЦК в Україні, то це б зайняло понад 235 днів", - повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

У відомстві наголосили, що оновлення даних через застосунок займає лише декілька хвилин, і завдяки цьому "Резерв+" став першим місцем, куди українці звертаються за оновленням даних. На другому місці - ЦНАП, на третьому - ТЦК та СП.